Саркозі бачить головним завданням стабілізацію банків

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ заявляє, що головною метою ЄС у боротьбі з фінансовою кризою є відновлення банківської системи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), відповідаючи на прохання прокоментувати триваюче падіння біржових індексів, не зважаючи на схвалення лідерами ЄС комплексу заходів щодо стабілізації фінансових ринків.

“Система банківська починає відновлятися. Це ще не чудово, але це була наша мета”, - сказав французький Президент.

Він наголосив, що проблеми на ринку акцій очікувалися вже досить давно. При цьому, однією з причин падіння фондових індексів Н.САРКОЗІ назвав погіршення окремих макроекономічних показників, зокрема, в США.

“Деякі економічні індикатори, зокрема, в США, які не є гарними, підштовхують інвесторів наперед передбачати менш гарні, ніж очікувалося фінансові результати тих чи інших компаній і продавати їх акції”, - сказав Президент Франції.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада на своєму засіданні 15-16 жовтня підтримала ряд заходів щодо стабілізації фінансових ринків і, зокрема, здійснення рекапіталізації банків, що постраждали внаслідок кризи, посилення ролі наглядових установ, перегляд правил діяльності рейтингових агентств тощо.

Напередодні, 12 жовтня, лідери країн-членів зони євро також зобов’язалися надати гарантії банкам на загальну суму близько 2 трлн. євро до кінця 2009 року на випадок складнощів через фінансову кризу.