У Брюсселі відбудеться конференція “Реформувати бюджет, змінювати Європу”

В ході конференції комісар ЄС з питань фінансових програм та бюджету Далія ГРІБОСКАЙТЕ представить результати публічних консультацій щодо перегляду бюджету ЄС. Ці консультації були започатковані в 2007-му році з метою пошуку більш ефективного використання бюджетних коштів ЄС. В конференції очікується участь Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та Президента Європарламенту Ханса-Герта ПЬОТТЕРІНГА. Прес-конференція Д.ГРІБОСКАЙТЕ відбудеться о 10-15.