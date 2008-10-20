У Брюсселі відбудеться нарад з активом української громади Бельгії за участі членів делегації Української Всесвітньої Координаційної Ради

В нараді візьмуть участь Голова Української Всесвітньої Координаційної Ради Дмитро ПАВЛИЧКО, член Президії УВКР Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Голова Товариства „Україна-Світ” Іван ДРАЧ, Голова Товариства ім. О.Теліги Ольга КОБЕЦЬ, народні депутати України Іван ЗАЄЦЬ та Павло МОВЧАН. Учасники зустріч обміняються думками щодо існуючих проблем української громади Бельгії, використання її ресурсу у налагодженні більш тісних українсько-бельгійських контактів та підтримки бельгійською владою європейських та євроатлантичних устремлінь України.

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