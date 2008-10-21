Україна не повинна залишити своїх дітей на чужині без підтримки

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. У Брюсселі відбулася нарада делегації Української всесвітньої координаційної ради (УВКР) з активом української громади Бельгії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, у нарад від УВКР взяли участь голова УВКР Дмитро ПАВЛИЧКО, член Президії УВКР Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, голова товариства „Україна-Світ” Іван ДРАЧ.

Як повідомив УНІАН І.ДРАЧ, це вже третя поспіль зустріч членів делегації УВКР з представниками українських громад Європи: до цього відбулися зустрічі в Римі та Парижі. Крім того, після Брюсселю делегація планує також провести таку зустріч в Берліні.

“Нам потрібно зробити все для того, щоб якомога більше Україна не полишила своїх дітей на чужині. Щоб діти відчували, що Україна їхня мати, хоч вони її лають, і часто заслужено, але... “можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину”, - сказав І.ДРАЧ.

Голова УВКР Д.ПАВЛИЧКО зазначив, що головною метою європейської подорожі делегації є ознайомлення з життям українських громад в європейських країнах.

“В кожній країні проблеми інші, але є одна дуже неприємна лінія: всюди відчувається між українці така не згуртованість”, - сказав він.

Д.ПАВЛИЧКО також зазначив, що для України дуже важливо мати сильні громади діаспори у Європі, в тому числі, громади, що організовуються так званою “четвертою хвилею” еміграції, або заробітчанами, які переїхали до європейських країн за часів незалежності України.

Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Бельгія Всеволод СОБКО висловив переконання у тому, що такі зустрічі важливі та потрібні.

“Члени УВКР отримали з перших рук інформацію від закордонного українства, чим вони живуть, що хвилює, що, можливо, не подобається в сьогоднішній Україні. І багато часу було присвячено тому, що потрібно зробити так, щоб зв’язок був кращим, щоб українці, як в Україні об’єдналися, так і українці в Бельгії об’єдналися”, - заявив він.