Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ хоче переконати партнерів з ЄС в європейській ідентичностіі України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Моє розчарування (від самміту ЄС – Україна – УНІАН) полягає у відмові ЄС визнати Україну країною з європейською ідентичністю», - сказав він.

За його словами, під час підготовки до самміту Україна намагалася отримати від ЄС не тільки визнання себе, як європейської країни, але й як країни з європейською ідентичністю, але на це не погодилися ряд країн-членів ЄС.

У зв`язку з цим К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що бачить своєю метою в найближчі місяці продовжити переконувати колег з ЄС саме в європейській ідентичності України.

Як повідомляв УНІАН, за результатами самміту ЄС-Україна 9 вересня у Парижі, сторони домовилися про те, що нова угода нгоситиме назву угоди про асоціацію, а також про початок крнсультацій про безвізовий режим, як довгострокову перспективу. Крім того, ЄС визнав Україну «європейською країхною, що поділяє спільні цінності з ЄС».