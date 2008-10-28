Уряд Польщі схвалив ”дорожню карту” переходу на євро

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Уряд Польщі затвердив “дорожню карту” переходу на євро до 2012 року.

Про це повідомляє сьогодні агентство AFP.

“Сьогодні уряд затвердив “дорожню карту” щодо приєднання Польщі до зони євро”, - сказав журналістам у Варшаві прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК.

Він висловив переконання, що з точки зори довгострокової стратегічної перспективи, присутність Польщі в єврозоні, дасть їй більше безпеки.

Д.ТУСК наголосив на необхідності співпраці з опозицією для внесення необхідних змін до Конституції для заміни злотого на євро, а також зазначив, що спробує ще раз переконати Президента Польщі Лєха КАЧИНСЬКОГО, щоб він очолив цей процес.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку Д.ТУСК обвинуватив братів Лєха та Ярослава КАЧИНСЬКИХ (Президента Польщі та лідера партії “Право та справедливість” відповідно – УНІАН) у блокуванні намірів приєднатися до зони євро до 2012 року.

У свою чергу лідер партії “Право та Справедливість” Ярослав КАЧИНСЬКИЙ заявив про те, що його партія пропонує вирішити це питання на референдумі.

Раніше, у вересні, Президент Л.КАЧИНСЬКИЙ заявив, що ідея ряду про приєднання до зони євро є “незрілою” та “нереалістичною”.

Готівковий євро був введений в обіг в ряді країн ЄС з 1 січня 2002 року. Зараз до зони євро належать 15 країн, а з 1 січня 2009 року планується приєднання до зони євро Словаччини. Для приєднання до зони євро країна має виконати ряд вимог щодо фінансової стабільності, дефіциту бюджету та управління державними фінансами.