Україна та Бельгія у середині грудня підпишуть ”дорожню карту”

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Україна і Бельгія планують у середині грудня підписати «дорожню карту» про розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ сьогодні в Києві під час міжурядових переговорів, які проходять у Кабінеті міністрів у розширеному складі.

«У нас поки що залишаються проблеми з підписанням «дорожньої карти», але ми їх знімемо. Я думаю, до середини грудня ми підпишемо цю дорожню карту», - сказав І.ЛЕТЕРМ.

Бельгійський прем`єр зазначив, що економіка його країни досягла дуже хороших результатів, які засновані на відкритості для іноземних інвестицій, а також на відкритості бельгійських підприємців, які вкладають свої кошти в економіку інших країн.

За його словами, це є дуже важливим аспектом особливо в умовах світової кризи.

У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що сьогодні під час зустрічі тет-а-тет з прем`єр-міністром Бельгії вони обмінялися порадами, як краще долати наслідки світової кризи.

«Ми їх використовуємо, зокрема і в антикризовому законопроекті, який зараз розглядається в парламенті», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава українського уряду зазначила, що за перші місяці 2008 року Україна і Бельгія добилися збільшення взаємного товарообороту на 22%. «Сьогодні ми розпочинаємо роботу змішаної міжурядової комісії, і це додасть нової динаміки нашому економічному співробітництву», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала уряду Бельгії за підтримку європейських прагнень України, а також ініціативи щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

У свою чергу глава уряду Бельгії підкреслив, що його країна підтримує прагнення України не тільки в Євросоюз, але й у НАТО.

«Думаю, тільки під час кризи можна впізнати справжніх друзів. Бельгія є другом України, і, я сподіваюся, що спільна змішана комісія працюватиме плідно», - підкреслив І.ЛЕТЕРМ.