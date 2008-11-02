У Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань бюджетного контролю Європарламенту

В ході засідання депутати, зокрема, планують розглянути проект доповіді Яна МЮЛЬДЕРА (група ліберальних партій, Нідерланди) щодо мінімізації адміністративних витрат, встановлених законодавством ЄС у присутності керівника групи високого рівня при Єврокомісії щодо зменшення адміністративних бар’єрів Едмунда ШТОЙБЕРА. Рішення про зменшення адміністративних бар’єрів для бізнесу в ЄС на 25% до 2012 року було схвалено весною 2007 року на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).