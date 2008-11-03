Франція тв Іспанія домовилися про співпрацю у боротьбі з піратами

Київ. 2 листопада. УНІАН. Міністри оборони Франції Ерве МОРЕН та Іспанії Карме ЧАКОН сьогодні підписали в Джибуті документ, що знаменує початок операції європейських військово-морських сил проти піратів Аденської затоки, які лише цього року скоїли близько 80 нападів на цивільні судна.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на французькі ЗМІ.

Іспанія і Франція за останній час часто стикалися з нападами піратів Сомалі, а елітні підрозділи французьких збройних сил вже двічі цього року проводили операції з порятунку заручників. При цьому морські розбійники часто використовують як виправдання інформацію про нелегальний морський промисел іспанських і французьких підприємців у водах Сомалі.

В ході візиту в Джібуті Е.МОРЕН і К.ЧАКОН підписали декларацію про наміри, згідно з якою Франція зобов`язується ”надати іспанським збройним силам можливість використовувати французьку базу в Джибуті” і забезпечити їм матеріально-технічну підтримку.

Іспанія, зі свого боку, надасть ”фрегат і супроводжуючий танкер на додаток до літака морської розвідки, який вже знаходиться в Джибуті”.

”Йдеться про нульову відмітку операції, яка повинна бути підтверджена 10 листопада (на Раді міністрів оборони ЄС 10 листопада в Брюсселі)”, - заявив Е.МОРЕН.

Глава французького Міноборони відзначив, що керувати операцією буде Велика Британія, а участь в ній візьмуть також НАТО і США.

За даними французьких джерел, для боротьби з піратами притягуватимуться також ЗС Великої Британії, Греції, Нідерландів і, можливо, Швеції і Норвегії.

Щороку через протоку Баб-едь-Мандеб, що сполучає Червоне море з Аденською затокою і Аравійським морем, проходить близько 16 тис. комерційних судів, що перевозять до 30% нафти, яка надходить на світовий ринок. Цього року пірати Сомалі вже скоїли удвічі більше нападів, ніж за весь попередній рік, і на даний час утримують близько 200 іноземних мореплавців.