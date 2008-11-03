ЄС вітає рішення Росії, Вірменії та Азербайджану про Нагірний Карабах

Брюссель. 3 листопада. УНІАН. ЄС вітає домовленість про мирне врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у переданій УНІАН заяві французького Президентства в ЄС з нагоди підписання у Москві Президентами Росії, Азербайджану та Вірменії спільної Декларації щодо Нагірного Карабаху.

“Це дуже позитивне рішення, яке сприятиме зменшенню напруги і посиленню стабільності на південному Кавказі”, - зазначається у заяві Президентства.

Як повідомляв УНІАН, Президенти Росії, Азербайджану та Вірменії підписали за підсумками переговорів у Москві 2 листопада спільну Декларацію щодо Нагірного Карабаху.

Президенти, зокрема, заявили, що сприятимуть оздоровленню ситуації на Південному Кавказі та забезпеченню встановлення в реґіоні обстановки стабільності та безпеки шляхом політичного врегулювання конфлікту на основі принципів і норм міжнародного права й ухвалених у цих рамках рішень і документів, що створить сприятливі умови для економічного розвитку і всебічної співпраці в реґіоні.

У Декларації наголошується, що лідери Азербайджану та Вірменії домовилися продовжити роботу, зокрема під час подальших контактів на вищому рівні, над узгодженням політичного врегулювання нагірно-карабахського конфлікту, і доручили своїм міністрам закордонних справ активізувати подальші кроки в переговорному процесі у взаємодії зі співголовами Мінської групи ОБСЄ.