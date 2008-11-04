Чехія не зможе ратифікувати Лісабонську угоду до кінця року

Брюссель. 4 листопада. УНІАН. Прем`єр-міністр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК вважає, що Чехія ратифікує Лісабонську угоду не раніше 2009 року.

Як повідомляє сьогодні агентство AFP, про це він заявив у Празі на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Фінляндії Матті ВАНХАНЕНОМ.

«На мою думку, очевидно, що Лісабонська угода не буде ратифікована до кінця цього року», - сказав чеський прем`єр.

В цьому контексті він нагадав, що Конституційний суд Чехії переніс розгляд питання щодо відповідності Лісабонської угоди положенням Конституції Чехії з 10 на 25 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Конституційний суд Чехії повідомив, що відклав слухання про Лісабонську угоду з 10-го на 25-е листопада на прохання Президента країни.

Президент Вацлав КЛАУС попросив відкласти слухання та винесення вердикту до його поїздки в Ірландію – єдину країну, яка проводила референдум щодо Лісабонської угоди, на якому більшість ірландців висловилися проти нової базової угоди ЄС.

13 грудня 2007 року лідери 27 країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської. Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році.

Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень. Країни-члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року.