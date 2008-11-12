Посол Польщі обговорив з владою Севастополя відкриття консульства

Севастополь. 12 листопада. УНІАН. Питання відкриття в Севастополі Генерального консульства Республіки Польща обговорювалося сьогодні під час зустрічі заступника голови Севастопольської міської держадміністрації Ірини ЗАЄЦЬ з послом Республіки Польща в Україні Яцеком КЛЮЧКОВСЬКИМ і генеральним консулом Польщі в Одесі Веславом МАЗУРОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ, зокрема, зазначив, що основним завданням консульства Польщі в Севастополі буде зміцнення економічних зв`язків між країнами.

І.ЗАЄЦЬ, у свою чергу, зазначила, що в Севастополі існує значна польська діаспора, яка налічує, згідно з останнім переписом населення, 508 чоловік. За її інформацією, в місті функціонують два національні польські товариства: «Єдність» і «Полонія».

Вона також відзначила перспективи співпраці в туристичній сфері. За її словами, вже сьогодні туристи з Польщі складають значну частину гостей Севастополя. «Ми зацікавлені в розширенні відносин між Севастополем і Польщею. У Севастополя унікальна історико-культурна спадщина», - сказала заступник голови міста. На думку І.ЗАЄЦЬ, «відкриття Генерального консульства Республіки Польща в Севастополі стане надійним мостом дружби між нашими народами і країнами».

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації міської держадміністрації, підбиваючи підсумки зустрічі, сторони домовилися, що до 1 грудня Севастопольська міська держадміністрація представить польській стороні всі можливі варіанти місцерозташування Генерального консульства Польщі в Севастополі. Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ, зі свого боку, обіцяв всебічно сприяти активізації культурного і економічного співробітництва Севастополя з польськими містами.