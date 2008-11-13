Україні, щоб приєднатися до НАТО треба подолати політичну кризу
Впевнений Президент Естонії
Таллінн. 13 листопада. УНІАН. Щоб приєднатися до євроатлантичної спільноти, Україна повинна самостійно подолати внутрішньополітичну кризу.
Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив Президент Естонії Тоомас Хендрік ІЛВЕС на відкритті консультацій високого рівня Україна-НАТО за участю міністрів оборони країн Альянсу, що проходять сьогодні у Таллінні.
«Приєднання до євроатлантичної спільноти вимагає підтримки всередині країни і політичної стабільності держави», - зауважив Т.Х.ІЛВЕС, говорячи у своєму виступі про нинішню внутрішньополітичну кризу в Україні.
У зв’язку з цим він додав, що часті зміни урядів, конфлікт між різними гілками державної влади та відсутність чіткого сигналу як для українського народу, так і для зовнішнього світу щодо зовнішньополітичних устремлінь України негативно впливає на перспективи інтеграції держави до євроатлантичних структур.
«Ця ситуація повинна бути вирішена Україною самостійно, без впливу ззовні», - сказав Президент Естонії.