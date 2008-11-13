Україна розвиватиме співпрацю з Європейським космічним агентством

Київ. 13 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейським космічним агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях”.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.

Угоду між Урядом України і Європейським космічним агентством про співпрацю у використанні космічного простору в мирних цілях було підписано 25 січня 2008 року у Парижі. 30 жовтня ц.р. Верховна Рада України ратифікувала цей документ.

Угода передбачає співробітництво у сфері космічної науки, дослідженнях Сонячної системи, запобіганні стихійним лихам тощо. Також нею передбачені принципи обміну інформацією та даними, що регулюють питання обміну персоналом, вирішення суперечок і відповідальність сторін та інші.

Угода носить рамковий характер. У межах співпраці документ створює можливості для обміну фахівцями, проведення спільних конференцій, семінарів тощо.