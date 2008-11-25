ЄБРР прогнозує уповільнення зростання ВВП в Україні

Київ. 25 листопада. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує уповільнення темпів зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2009 році до 1%. Про це йдеться в Доповіді ЄБРР про процес переходу за 2008 рік, розміщений на офіційному сайті банку.

Згідно з повідомленням, ЄБРР прогнозує зростання ВВП України цього року на рівні 6%, інфляцію – 20,2% (з початку року), середньорічну інфляцію – 24,8%.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в поточному році очікується ЄБРР на рівні 17,8 млрд. дол., обсяг прямих іноземних інвестицій прогнозується на рівні 9,5 млрд. дол.

«Короткострокові перспективи розвитку економіки країни дедалі похмуріші. У 2008 році темпи інфляції повинні знизитись до 6%, а наступного року їх чекає різке падіння через менш сприятливу зовнішньоекономічну кон`юнктуру і скорочення внутрішнього попиту. Пом`якшенню зовнішньоекономічного шоку, пов`язаного з підвищенням ціни на газ, що імпортується, і/або зниженням цін на метали, що очікується в новому році, може сприяти встановлення гнучкішого режиму обмінного курсу. Як і раніше зберігається чинник уразливості в банківській системі, чий швидкий розвиток, ймовірно, загальмується через посилювання умов залучення зовнішнього фінансування і погіршення якості активів. З кінця серпня український приватний сектор виявився практично відрізаний від міжнародних ринків капіталу, що особливо важко позначилося на становищі банків і підприємств з низьким кредитним рейтингом», - відзначає ЄБРР.

Як повідомляв УНІАН, зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-жовтні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року становив 5,8%, у жовтні проти вересня зафіксований спад на 2,1%.

В Україні в жовтні 2007 р. до жовтня 2006 року інфляція становила 14,8%, у січні-жовтні до аналогічного періоду 2006 року - 12,2%. У жовтні 2007 р. проти вересня 2007 р. інфляція становила 2,9%, у січні-жовтні 2007 р. (до грудня 2006 року) - 11,7%.

Довідка УНІАН. У липні Світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5 до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2 до 21,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку зростання ВВП в Україні становитиме – 6%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, в 2006 році - 11,6%, в 2005 році - 10,3%.

У липні уряд погіршив прогноз зростання інфляції за підсумками 2008 року з 9,6% до 15,3%, індексу цін виробників промпродукції - з 19,2% до 24,6%.