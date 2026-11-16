ЄС перерахує Україні найбільшу одноразову виплату на майже €8 мільярдів

В Євросоюзі відзначили прогрес України у втіленні ключових реформ.

Рада Європейського Союзу сьогодні схвалила рішення, яке дозволить Україні незабаром отримати майже 8 мільярдів євро в межах інструменту Ukraine Facility, механізму підтримки на період 2024-2027 років. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Ради ЄС.

Зокрема, з цих коштів близько 5 мільярдів євро будуть надані з ресурсів, виділених у рамках позики на підтримку України у 2026 році.

"Це найбільша окрема виплата Україні, здійснена ЄС в рамках цього механізму", - наголошується у повідомленні.

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Як зазначаєть в ЄС, виплата відбудеться завдяки виконанню Україною понад 20 цільових кроків, що стосуються різноманітних реформ у ключових сферах. Йдеться про систему правосуддя, боротьбу з корупцією і з відмиванням коштів, фінансові ринки і управління державними активами, людський капітал, бізнес-середовище, децентралізацію і регіональну політику, енергетику, агропродовольчий сектор, цифрову трансформацію та захист довкілля.

Фінансування в межах інструменту Ukraine Facility спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України, відновлення та модернізацію, підтримання роботи державної адміністрації, а також про підтримку її зусиль у галузі реформ.

Виплати прив’язані до Плану України (Ukraine Plan), у якому визначається стратегія України для відновлення, відбудови і модернізації, разом з часовими рамками для впровадження реформ, які у цілому узгоджуються з цілями України щодо вступу до ЄС.

Як зазначив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, надходження траншу очікується найближчим часом. За його словами, з урахуванням цих коштів цьогоріч Україна загалом отримає 13,57 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Фінансова підтримка України

Як повідомляв УНІАН, Україна до кінця цього року може отримати ще 20 млрд євро від ЄС із загального кредиту обсягом 90 млрд євро. Для цього Україна має продовжувати демонструвати належний темп реформ.

Європейська комісія підготувала ґрунт для того, щоб країни Євросоюзу затвердили останню частину кредитної допомоги Україні на 45 мільярдів євро з загального кредиту на 90 млрд євро. Кошти Київ має отримати до кінця 2027 року.

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