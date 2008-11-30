Безробіття в Європі у жовтні продовжило зростання

Брюссель. 30 листопада. УНІАН. У жовтні 2008 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність зріс в єврозоні до 7,7%, проти 7,6% у вересні.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у жовтні також зріс і становив 7,1% проти 7,0% у вересні.

У жовтні 2008 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (2,5%), Австрії (3,0%) та Данії (3,2%).

Найвищий рівень безробіття у жовтні-2008 спостерігався в Іспанії (12,8%) та Словаччині (10,0%).

За даними Євростату, загалом у жовтні не мали роботи 12,003 млн. осіб в єврозоні та 17,183 млн. – в ЄС-27.

У жовтні 2007 року рівень безробіття в єврозоні становив 7,3%, в ЄС-27 – 6,9%.

До зони євро з 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія прогнозує, що за підсумками 2008 року рівень безробіття в ЄС-27 становитиме 7,0%, в зоні євро – 7,6%.