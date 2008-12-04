Єврокомісія дозволила BNP Paribas купити активи Fortis

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Єврокомісія дозволила BNP Paribas придбати бельгійські та люксембурзькі активи Fortis за 14,5 млрд. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено Єврокомісією 3 грудня.

Єврокомісія дійшла висновку, що ця трансакція на вплине суттєво на рівень конкуренції на рівень конкуренції на європейському ринку чи в окремій його частині.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня BNP Paribas домовився придбати бельгійські та люксембурзькі активи Fortis за 14,5 млрд. євро.

Відповідно до передбаченої процедури, спочатку Бельгія та Люксембург викуплять останні акції Fortis, після чого частину з них перепродадуть BNP Paribas.

Планується, що BNP Paribas викупить в Бельгії 75% банку Fortis та 100% - страхових активів Fortis, а також викупить 16% акцій банку у Люксембургу, збільшивши свою частку до 67%.

Частка Бельгії в BNP Paribas після завершення операції становитиме 11,6%, частка Люксембургу – 1,1%.

Таким чином, BNP Paribas стане найбільшим європейським банком з обсягом вкладів в 600 млрд. євро. На другому місці буде банк ING з 525 млрд. євро, на третьому - Deutsche Bank з 460 млрд. євро.