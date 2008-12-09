Ющенко переконаний, що Україна та ЄС підпишуть угоду про асоціацію в 2009 році

Вільнюс. 9 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом у 2009 році під час шведського головування в ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки Валдасом АДАМКУСОМ у Вільнюсі.

Президент України наголосив, що сьогодні «ми знаходимось в чудовій фазі роботи над угодою». Він переконаний, що це буде одна з сильніших угод, яку коли-небудь підписував Європейський Союз.

Зокрема, він розповів, що ця угода серед іншого включатиме в себе створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Також в цій угоді окремий розділ буде присвячено взаємодії України та ЄС у сфері безпекової політики.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні існує низка документів, які характеризуватимуть високий рівень інтеграції України з ЄС в разі їх реалізації. Зокрема, він розповів, що вже почались переговори про встановлення безвізового режиму щодо об’єднання енергетичних систем, а також про єдиний повітряний простір між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року. На саміті ЄС-Україна 9 вересня 2008 року було схвалено рішення, що нова угода матиме назву угода про асоціацію. Сторони планують завершити переговори про нову угоду до кінця 2009 року.