Шандра обговорив в Брюсселі питання співпраці в рамках Східного партнерства

Київ. 9 грудня. УНІАН. Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА під час візиту до Брюсселя зустрівся з Комісаром Європейської комісії з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-Вальднер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у ході зустрічі сторони обговорили питання співробітництва України та ЄС у рамках ініціативи «Східного партнерства» щодо попередження стихійних лих і техногенних аварій, готовності до реагування на них. В.ШАНДРА від імені уряду України подякував Єврокомісарові за її особистий внесок у сприяння інтеграції України до загальноєвропейських процесів. У свою чергу Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР наголосила: «Ми високо оцінюємо факт підписання розширеної Адміністративної домовленості щодо співпраці між МНС та Гендиректоратом ЄК «Навколишнє середовище», адже ця домовленість дасть змогу невідкладно розпочати роботу з поглиблення взаємовигідного співробітництва, не очікуючи на підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

В.ШАНДРА поінформував Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР про розробку Міністерством нової Концепції цивільного захисту України, під час якої буде безумовно враховано рекомендації Євросоюзу та досвід його країн-членів. «Східне партнерство» Євросоюзу – це новий крок у наших відносинах. Вважаю, що співробітництво у рамках цивільного захисту має стати одним із його найважливіших напрямків, адже від злагодженості дій партнерів залежить безпека людей», - наголосив український міністр. Натомість Єврокомісар підкреслила, що «Східне партнерство» жодним чином не замінить двосторонній діалог, адже на даному етапі взаємовідносини між Євросоюзом та Україною випереджають рівень співпраці ЄС із іншими державами, включеними до нової ініціативи (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія та Молдова).

В.ШАНДРА також подякував за невідкладну допомогу Європейської Комісії під час ліквідації наслідків екологічної катастрофи у Керченській протоці, а також під час катастрофічного паводка в Західній Україні.