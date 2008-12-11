ЄК пропонує шляхи зменшення цін на продовольство

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Єврокомісія пропонує шляхи здешевлення цін на продовольство.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненому Комісією Комюніке для Європарламенту та Ради ЄС.

У документі зазначається, що ціни на продовольство суттєво знизилися з рекордного рівня, зареєстрованого раніше в цьому році, однак системні проблеми, такі як регуляторні обмеження, недостатня конкуренція та спекуляції, – залишилися.

“Зростання цін на продовольству становило близько третини інфляції між серпнем 2007 року та липнем 2008 року”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУНЬЯ.

Єврокомісія, зокрема, пропонує сприяти конкуренції по всьому продовольчому ланцюгу для підвищення його стійкості перед світовими коливаннями цін на продовольство, забезпечити зростання конкуренції на національному та європейському ринках продовольства, переглянути потенційно-обмежувальне законодавство. Крім того, для забезпечення можливості споживачам порівнювати ціни передбачається здійснювати постійний європейський моніторинг за ними.

Як повідомляв УНІАН, у червні на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) було прийнято рішення просити Єврокомісію забезпечити кращий моніторинг виробництва в сільськогосподарському секторі та цін на продовольство.