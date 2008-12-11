Саркозі дорікає Качинському за непідписання Лісабонської угоди

Брюссель. 11 грудня УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ каже, що президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ не повинен ховатися за плечима ірландців і підписати ратифіковану польським сеймом Лісабонську угоду.

Як повідомляє сьогодні польська Gazeta Vyborca, про це французький Президент заявив під час засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), що розпочалося сьогодні в Брюсселі.

«Нехай пан не ховається за плечима ірландців, Європа потребує цієї угоди», - передає видання слова Н.САРКОЗІ з посиланням на польські дипломатичні джерела.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні ж державний секретар Польщі Міхал Томаш КАМІНСКІ, коментуючи цю ситуацію, висловив переконання в тому, що в ЄС ніхто не має нікого повчати.

«Не повинно бути повчань для чехів, поляків чи ірландців», - сказав він.

Разом з тим, держсекретар Польщі зазначив, що кожен має право зберігати свої думки, і для того і існує Європейський Союз, щоб обговорювати різні думки та позиції.

«Фундаментом має бути повага до польського супсільства, до його суверенності, повага має бути і до демократії», - зазначив М.КАМІНСКІ.

«Він (Н.САРКОЗІ – УНІАН) може мати такі погляди, але він так само не може повчати польського Президента чого робити», - додав Держсекретар Польщі.

Він також нагадав, що Президент Польщі був одним з авторіів Лісабонської угоди та агітував за неї у Сеймі.

Як повідомляв УНІАН, одним з основних питань нинішнього самміту ЄС є вирішення проблеми навколо ратифікації Лісабонської угоди.

12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн - членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана. Проти висловилися 53% ірландців, що взяли участь в референдумі.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Країни - члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року, однак тепер проведення поовторного референдуму в Ірландії очікується до жовтня наступного року.