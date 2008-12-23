ЄС та Швейцарія скасують ветеринарний контроль між собою
16:37, 23 грудня 2008Новини ЄС
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Живі тварини та м`ясопродукція перевозитимуться швидше
Брюссель. 23 грудня. УНІАН. ЄС та Швейцарія скасують ветеринарний контроль на імпорт живих тварин та продукції тваринництва на спільних кордонах.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідної домовленості було досягнуто сьогодні на засіданні Змішаного ветеринарного комітету у Парижі.
Своїм рішенням сторони визнали відповідність законодавства Швейцарії та ЄС в цій сфері.
Таким чином, контроль на імпорт м’ясопродуктів та живих тварин в межах ЄС та Швейцарії не здійснюватиметься.
Водночас, ветеринарні інспекції в аеропортах Цюріха та Женеви здійснюватимуть контроль м’ясопродуктів та живих тварин, що імпортуються з третіх країн до Швейцарії, чи транзитом, до інших країн-членів ЄС.
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