МЗС хоче наступного року завершити переговори про нову угоду з ЄС

Київ. 25 грудня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України планує в 2009 році завершити роботу над угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО на прес-конференції в Києві, представляючи завдання міністерства на 2009 рік в області європейської інтеграції.

Серед пріоритетних завдань також досягнення “суттєвого прогресу” в діалозі щодо безвізового режиму та розробка нового практичного інструменту співпраці на заміну Плану дій, що існує в рамках Європейської політики сусідства.

Міністр зазначив, що 2008 рік був доволі успішним у сфері європейської інтеграції. Водночас, за його словами, зберігаються певні складнощі з боку ЄС у виконанні угоди про спрощення візового режиму з Україною. Як позитивні досягнення міністр відзначив підписання угод про малий прикордонний рух з Угорщиною, Словаччиною та Польщею, а також обговорення цього документа з Румунією, що дасть можливість 3,5 млн. українців, які проживають в прикордонних зонах, безвізово відвідувати рідних у прикордонних регіонах країн-членів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та ЄС почали переговори про нову посилену угоду, яка на саміті Україна-ЄС 9 вересня цього року отримала назву угоди про асоціацію.

18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму, яка набула чинності з 1 січня 2008 року. Ця угода, зокрема, передбачає можливість підписання угод про малий прикордонний рух, що передбачатимуть безвізовий режим для громадян, які мешкають в 30-кілометровій прикордонній зоні, відвідувати своїх рідних за кордоном, які мешкають також в радіусі 30 км.