У Великобританії очікують рекордних знижок на розпродажах

Брюссель. 26 грудня. УНІАН. У Великобританії очікують на надзвичайно високі знижки під час традиційних післяріздвяних розпродажів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на інформаційне агентство Belga, знижки можуть сягнути рекордного рівня в 90% для посилення попиту споживачів під час економічної кризи.

Сьогодні зранку багато магазинів у Великобританії відкрилися о 7-ій ранку за місцевим часом, декларуючи “історичні розпродажі”.

Бельгія також готується до сезону розпродажів, якій розпочнеться одразу після Нового року. За даними Синдикату незалежних підприємців, комерсанти мають розпочати сезон розпродажів, що триватиме протягом всього січня зі знижками щонайменше в 40%, щоб під кінець сезону досягнути рівня у 70%-80%. При цьому, залишки товарів в магазинах напередодні розпродажів вище на 10% порівняно з попереднім роком.