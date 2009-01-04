”Нафтогаз” готовий подати зустрічний позов на ”Газпром”

Київ. 4 січня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» має намір подати зустрічний позов до Стокгольмського арбітражу у випадку звернення до нього ВАТ «Газпром» з позовом.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі “Нафтогазу”, компанія позитивно сприймає наміри «Газпрому» вирішити спірні питання на засадах загальносвітової практики. При цьому НАК «Нафтогаз України» зауважує, що подання позову не вплине на обсяги транзиту російського газу територією України.

Компанія вважає, що відсутність контракту на поточний рік щодо транзиту російського газу не надає «Нафтогазу України» правових, технічних і фінансових можливостей транспортувати російський газ територією України, а саме:

не узгоджено річні обсяги транзиту газу через територію України;

не узгоджено обсяги постачання газу в пункти входу газотранспортної системи України та контрактний тиск;

не визначено квартальні та добові показники завантаження системи за напрямками транзиту;

не підписано Технічну угоду для проведення у повному обсязі митного оформлення газу, який входить до ГТС України.

Стосовно оплати та ставки транзиту російського газу територією України, як уже повідомляв «Нафтогаз», останніми роками не проводилося підписання міжурядових протоколів. Таким чином, за міжнародною юридичною практикою вважаються легітимними умови протоколу на 2005 рік. За його умовами, у 2009 році компанія має отримати 23 млрд. кубометрів газу в рахунок оплати послуг з транзиту.

За умов вартості газу 418 дол. США за тисячу кубометрів умови протоколу також лишаються легітимними. Таким чином, міжурядова договірна ставка транзиту, за якою «Натофгаз» має отримати 23 млрд. кубометрів газу, повинна становити 9,14 дол. США за тисячу кубометрів на 100 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу в Україну, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

Під час переговорів Росія запропонувала Україні купувати в 2009 році газ по 250 доларів за тисячу кубометрів (у 2008 році ціна становила 179,5 доларів), проте Україна вважає оптимальною ціну на газ від 200 до 235 дол. Пізніше «Газпром» заявив, що у зв`язку з відмовою Києва купувати газ по 250 дол. його ціна становитиме 418 доларів.

Третього січня голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив про прийняття рішення подати до Міжнародного арбітражного суду Стокгольма позов, щоб зобов`язати НАК ”Нафтогаз України” забезпечити безперешкодний транзит російського газу до Європи територією України.

За його словами, «позов буде подано відповідно до контракту про об`єми і умови транзиту російського природного газу територією України європейським споживачам в 2003-2013 роках від 21 червня 2002 року».