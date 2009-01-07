Ющенко закликав Медведєва відновити транзит газу до Європи

Київ. 7 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА поновити транзит газу до Європи.

Про це йдеться у листі Президента України на ім’я свого російського колеги, повідомляє прес-служба голови держави.

«Вважаю за необхідне до завершення переговорного процесу щодо поставок газу в Україну та транзиту російського природного газу до європейських споживачів у 2009 році негайно відновити оперативний щоденний транзит газу до європейських держав в обсягах та за напрямками, які застосовувалися за станом на 31 грудня 2008 року», - зазначаєтьчся у листі.

Прес-служба зазначає, що у листі В.ЮЩЕНКО наголошує на тому, що Україна продовжує робити все можливе для забезпечення транзиту російського природного газу до Європи, використовуючи при цьому в тому числі український газ із підземних сховищ.

Крім того, український Президент підкреслив, що для потреб українських споживачів не використовується жоден кубічний метр російського природного газу.

«З 1 січня 2009 року Україна споживає виключно газ власного видобутку та газ, що перебуває в українських сховищах і повністю оплачений НАК «Нафтогаз України», - пише В.ЮЩЕНКО.

Український Президент також зазначив, що Україна готова забезпечувати транзит російського природного газу із здійсненням оплати з боку ВАТ «Газпром» за результатами завершення переговорів.

В.ЮЩЕНКО також пропонує негайно розпочати переговори на рівні керівників газотранспортних організацій щодо прозорої та прогнозованої процедури забезпечення європейських споживачів російським природним газом.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну.

Загалом від зменшення поставок російського газу постраждало 17 країн-членів ЄС.

Постачання газу повністю припинені в Боснії та Герцеговині, Болгарії, Чехії, Хорватії, Греції, Угорщині, колиишній югославській республіці Македонія, Туреччині.

В Австрії, Італії та Словенії зниження постачань російського газу становить 90%, в Польщі – 85%, у Франції, Румунії та Словаччині – 70%, в Сербії – 50%. Німеччина також повідомила про зниження постачання рсоійського газу, однак без будь-яких уточнень щодо обсягу зменшення постачань.