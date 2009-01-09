”Газпром” вимагає від України переходу на ринкові відносини

Київ. 9 січня. УНІАН. Позиція «Газпрому» на переговорах з Україною щодо газу завжди єдина з позицією Президента Росії і уряду нашої країни. Зокрема, вона полягає в тому, що Росія і Україна повинні перейти на ринкові відносини у газовій сфері.

Про це йдеться у заяві ”Газпрому”, переданій агентству УНІАН Управлінням інформації російської компанії.

“Якщо ціна на газ, який «Газпром» поставляє в сусідні з Україною держави Східної Європи, в I кварталі 2009 року становить приблизно 470 дол. за тис. куб. м, то й Україна повинна платити ринкову ціну за газ», – заявив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

Довідка УНІАН. В українсько-російському міжурядовому Меморандумі про співпрацю в газовій сфері передбачається поетапне протягом 3-х років підвищення як ціни на газ, так і ставки транзиту (п.2 Меморандуму). Меморандум був підписаний 2 жовтня 2008 р. прем`єром Росії Володимиром ПУТІНИМ і прем`єром України Юлією ТИМОШЕНКО.

У той же час, у четвер, 8 січня, В.ПУТІН заявив, що, якщо Україна платитиме ринкову ціну за газ, то Росія в цьому випадку буде готова платити ринкову транзитну ставку. Російський прем`єр повідомив, що ринковою транзитною ставкою сьогодні є 3-4 долари, а ринковою ціною на газ є 470 дол. у першому кварталі 2009 року.