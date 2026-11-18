Він поспішив заспокоїти суспільство і запевнив, що будь-які питання про вікові зміни щодо мобілізації взагалі не мають перспективи.

В Україні в даний час не розглядаються навіть ідеї про зменшення чи збільшення мобілізаційного віку.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав Федір Веніславський, депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання, чи надходили до його комітету пропозиції щодо перегляду нижньої або верхньої межі мобілізаційного віку, він повідомив, що наразі жодних законодавчих пропозицій чи ініціатив щодо збільшення чи зниження мобілізаційного віку військовозобов'язаних громадян України немає. Так, стандартний віковий діапазон не змінюється - це 25-60 років.

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"Наразі комітет не розглядає навіть ідей щодо зменшення чи збільшення мобілізаційного віку. Думаю, навіть якби з'явилися ініціативи знизити його з 25 до 20, 22 чи 18 років, шансів пройти через парламент вони не мали б", - сказав депутат.

Відстрочка через навчання

Веніславський додав, що з труднощами ухвалюються навіть рішення, які йдуть на користь військовослужбовцям, а також звернув увагу на те, "яка риторика лунає від окремих колег у парламенті". Він навів приклад розгляду питання навчання як чутливого аспекту відстрочки від призову на військову службу.

Парламентар наголосив, що порівнюючи з довоєнним періодом, стрімко зростає кількість громадян віком 25-60 років, які "раптом стали студентами, учнями чи ліцеїстами спеціальних професійно-технічних закладів освіти".

"Водночас це законна підстава для отримання відстрочки від призову. Коли ми лише дискутували ці питання в парламенті, окремі колеги говорили, що не можна так поводитися з "дітьми", яким 25-45 років, бо це негативно вплине на їхній морально-психологічний стан. На жаль, популізм у парламенті превалює", - сказав депутат.

Мобілізаційний вік: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН, наголосила, що мобілізація жінок та зниження мобілізаційного віку для чоловіків недоцільні, оскільки з цим пов’язано багато проблем.

Вона зауважила, що під час Другої світової війни найвищий рівень смертності на фронті був серед 18-20-річних. Тож після війни може виникнути проблема з народжуваністю.

Веніславський зазначає, що громадяни віком від 50 до 60 років не завжди здатні ефективно виконувати завдання, пов'язані з бойовою службою, тому їх вже мобілізують не так активно, як раніше.

Утім, законодавство передбачає мобілізацію всіх громадян України віком від 25 до 60 років включно. Тож усе одно не варто сподіватися, що у 50 чи 55 років не мобілізують.

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