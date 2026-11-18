Безперебійні поставки стали можливими завдяки використанню іншого типа кораблів.

Країни-постачальники дедалі частіше транспортують нафту через Ормузьку протоку на суднах меншого класу - Suezmaxes та Aframaxes, що допомагає підтримувати експорт, повідомляє Bloomberg.

Атаки на супертанкери, які раніше домінували у торгівлі, обмежують можливості їхнього використання. Водночас обсяг нафти, який перевезли менші судна, за останні два місяці зріс, досягнувши у жовтні рекордного для періоду війни рівня – понад 2 мільйони барелів на добу. Це допомогло збільшити загальний щоденний обсяг експорту до 11,4 мільйона барелів – найвищого показника з початку конфлікту.

Прибуткова, але ризикована торгівля, що полягає у перевезенні нафти з Перської затоки під час війни між США та Іраном, в основному спиралася на танкери класу VLCC, які можуть перевозити до 2 мільйонів барелів. На супертанкери припадає 72% суден, що проходять Ормузькою протокою. Водночас вони стали мішенню іранських атак, внаслідок чого деякі з них були виведені з експлуатації.

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Розширення використання танкерів Suezmax та Aframax допомогло забезпечити стабільний експорт з країн Перської затоки. Такі судна, які перевозять менше половини обсягу вантажу VLCC, здебільшого використовувалися для завантаження вантажів з Іраку, Кувейту та Катару. Танкери або перекачують сиру нафту на інші судна після проходження через Ормуз, або прямують безпосередньо до портів, часто в Індії.

Менші судна також пропонують значно нижчі витрати на фрахт. Хоча вони перевозять менше сирої нафти, тарифи на супертанкери зросли набагато швидше, ніж на інші танкери з початку війни. Брокери оцінили тариф на танкер Suezmax, що прямує з Перської затоки до Китаю, приблизно в третину або трохи менше половини базового тарифу на танкер VLCC на тому ж маршруті.

Ціни на нафту – головні новини

Наступного року світовий ринок нафти зіткнеться зі значним профіцитом, який спричинить зниження цін. За оцінками Goldman Sachs, у 2027 році пропозиція нафти перевищуватиме кінцевий попит на 2 млн барелів на добу. До кінця 2027 року вартість нафти Brent може знизитися до 78 доларів за барель.

Через скорочення закупівель російської сировини з боку Індії та відновлення поставок із Близького Сходу Москва вимушена продавати свою нафту із рекордними знижками. Так, на початку листопада марка Urals пропонувалася з дисконтом до 33 дол. за барель, що стало максимальним рівнем із квітня 2023 року.

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