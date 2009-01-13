Прем`єри Болгарії та Словаччини поїдуть до Москви говорити про газ
17:33, 13 січня 2009Новини ЄС
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Повідомив Путін
Москва. 13 січня. УНІАН. Завтра до Москви для обговорення питань про транзит російського газу прибудуть прем`єр-міністри Болгарії і Словаччини.
Про це сказав сьогодні в головному диспетчерському залі «Газпрому» в Москві прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН.
“Колеги виявили бажання приїхати до Москви, щоб подивитися на місці як йдуть справи”, - сказав В.ПУТІН.
Він також підкреслив, що всі експерти, які повинні прибути на газовимірювальні станції для контролю за транзитом, знаходяться на своїх місцях.
У той же час він підкреслив, що Україна дотепер не відкрила свою ГТС для транзиту російського газу.
“На територію України газ не йде. Це значить, що Україна газ не приймає”, - підкреслив В.ПУТІН.
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