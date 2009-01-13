ЄК підозрює, що Угорщина незаконно допомагає MOL

Брюссель. 13 січня. УНІАН. Єврокомісія підозрює, що Угорщина надала незаконну допомогу своїй нафтогазовій компанії MOL.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні Комісія повідомила про порушення всебічного розслідування щодо рішення уряду Угорщини про збереження для компанії старого рівня збору за видобувну діяльність, хоча для всіх інших компаній цей збір було підвищено.

“Єврокомісія стурбована тим, що MOL може отримати переваги порівняно з іншими конкурентами. Ми повинні забезпечити, щоб ніяких нечесних переваг не було надано жодній компанії за рахунок угорських платників податків”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань конкуренції Неелі КРУС.

Єврокомісія отримала скаргу щодо привілейованого становища компанії MOL у листопаді 2007 року. Скарга відноситься до 2005 року, коли уряд Угорщини та MOL уклали угоди, відповідно до якої для компанії не збільшувався розмір збору за видобуті гідрокарбюранти до 2020 року, тоді як для інших компаній на початку 2008 року було збільшено такі збори.

Єврокомісія вважає, що така угода з компанією MOL може представляти собою надання державної допомоги, всупереч законодавству ЄС.