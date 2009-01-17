Росія хоче від України гарантій для всього свого газу
Щоб бути впевненим, що газі дійде до Європи
Київ. 17 січня. УНІАН. Росія має одержати від України гарантії не відносно технологічного газу, а відносно всього газу, який запущено в трубу, заявляє Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.
Як повідомляє РІА “Новости”, на прес-конференції за підсумками газової конференції в Москві російський Президент сказав: ”Наші українські друзі говорять про те, що їм необхідний об`єм технологічного газу 21 мільйон кубічних метрів на день».
«Це невеликий об`єм. Але проблема полягає в тому, що ми маємо одержати гарантії не відносно технологічного газу, а відносно всього газу, який запущено в трубу, тому що в цілому газотранспортна система розрахована на певну потужність, і ми маємо бути впевнені в тому, що та частина газу, яка потрапить в трубу, дійде до європейських споживачів, а не буде використана для внутрішніх потреб”, - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.