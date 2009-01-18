Транзит газу до Європи може бути відновлений в понеділок

Москва. 17 січня. УНІАН. У Москві 18 січня близько 2 годин за московським часом завершилися газові переговори української і російської делегацій, очолюваних прем`єр-міністрами двох країн Юлією ТИМОШЕНКО і Володимиром ПУТІНИМ, які тривали близько 5 годин.

Як повідомила журналістам прес-секретар українського прем`єр-міністра Марина СОРОКА, в ході переговорів досягнуто домовленість про те, що документи, які фіксують ціну на газ для України і транзит по її території до Європи, буде підписано у понеділок, 19 січня.

18 січня НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» продовжать роботу над підготовкою документів.

19 січня Ю.ТИМОШЕНКО вирушить до Москви, де планується ці документи підписати, повідомила М.СОРОКА.

Вона також сказала, що згідно домовленостей, після підписання цих документів буде відновлено транзит газу в європейські країни.

В переговорах з української сторони брали участь Надзвичайний і Повноважний посол України в РФ, перший заступник секретаря РНБО Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН, керівник апарату Президента Михайло ЛИВИНЬКИЙ, заступник міністра Кабінету міністрів Володимир ФЕДОРЧУК і глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

З російської сторони участь в переговорах брали: заступник глави уряду РФ Ігор СЕЧІН, міністр енергетики Сергій ШМАТКО, заступник апарат уряду Юрій УШАКОВ, голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР, директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Віктор СОРОКІН.