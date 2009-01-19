Ціна газу для України може бути нижчою за 250 дол.
17:00, 19 січня 2009Новини ЄС
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Рахував заступник голови правління "Газпрому"
Москва. 19 січня. УНІАН. Середньорічна ціна за газ для України в 2009 році, згідно з домовленістю керівництва ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», може становити менше 250 доларів за тисячу кубометрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.
«Згідно з досягнутими домовленостями, якщо все буде підписано, то за прогнозом ціна може бути менше 250 доларів», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.
Представник «Газпрому» також зазначив, що для формування ціни на газ протягом року буде використано формульний підхід.
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