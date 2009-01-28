В доповіді ПАРЄ по Гонгадзе не відображені позитивні зміни

Страсбург. 28 січня. УНІАН. Член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від фракції БЮТ Олена БОНДАРЕНКО вважає, що в доповіді ПАРЄ по справі Гонгадзе відображені не всі позитивні зміни у розслідуванні.

Таку думку вона висловила у розмові з власним кореспондентом УНІАН після схвалення в ПАРЄ резолюції, відповідно до якої стеження за ходом розслідування справи Гонгадзе було включено до процедури моніторингу України.

“Я вважаю, що все-таки не зовсім відображені ті зміни, які поволі, але все-таки відбуваються стосовно цієї справи”, - сказала депутат.

Вона, зокрема, зазначила, що на сьогодні завершені судові справи проти виконавців злочину, відбуваються слідчі дії стосовно організатора замовлення, якій зараз перебуває “в бігах”. О.БОНДАРЕНКО також зазначила, що не так давно знайшлася можливість для інтенсивної роботи незалежних зарубіжних експертів стосовно плівок колишнього охоронця Президента України Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

“І, погодьтеся, була велика проблема щодо отримання оригіналів цих плівок. І якби вони отримані були раніше, то, очевидно, і раніше це все було б зроблено”, - заначила український депутат.

Вона не виключила, що внесення справи Гонгадзе та інших резонансних злочинів до процедури моніторингу України може негативно вплинути на термін процедури моніторингу. Водночас, депутат висловила переконання у тому, що розслідування необхідно довести до кінця для захисту демократії в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня ПАРЄ схвалила резолюцію, підготовлену підготовлений Сабіною ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР під назвою “Розслідування злочинів, нібито скоєних високопосадовцями протягом правління КУЧМИ в Україні – справа Гонгадзе, як знаковий приклад”. Згідно з документом, ПАРЄ вирішила стежити за розслідуванням справи Гонгадзе та інших резонансних злочинів в Україні в рамках процедури моніторингу.