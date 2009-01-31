У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС

В ході засідання міністри планують провести дебати щодо Європейського плану стимулювання економіки, щодо пропозицій Ради міністрів для розгляду на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), а також щодо зменшення ставок податку на додану вартість. Міністри також планують розглянути проект законодавства щодо кредитних рейтингових агентств

Дата проведення: 10 лютого 2009 року Час початку: 09-00