У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС

00:39, 31 січня 2009
Новини ЄС
0 0

В ході засідання міністри планують провести дебати щодо Європейського плану стимулювання економіки, щодо пропозицій Ради міністрів для розгляду на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), а також щодо зменшення ставок податку на додану вартість. Міністри також планують розглянути проект законодавства щодо кредитних рейтингових агентств

Дата проведення: 10 лютого 2009 року

Час початку: 09-00

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter