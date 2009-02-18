ВР надала дипломатичні привілеї офіцерам зв`язку НАТО

Київ. 18 лютого. УНІАН. Верховна Рада України ратифікувала Додатковий протокол до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення офіцерів зв’язку НАТО в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення даного закону проголосували 239 народних депутатів з 442, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон розроблено МЗС для врегулювання юридичного статусу офіцерів зв’язку.

Набуття чинності Додатковим протоколом до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення офіцерів зв’язку НАТО в Україні сприятиме розширенню договірно-правової бази на одному з пріоритетних напрямів зовнішньої політики нашої держави - євроатлантичній інтеграції, в т.ч. у контексті прийнятого в рамках Бухарестського саміту НАТО рішення щодо активного залучення на високому політичному рівні з Україною, йдеться в законі.

Згідно із статтею І Додаткового протоколу до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення Офіцерів зв’язку НАТО в Україні, офіцери зв’язку і члени їхніх родин користуються всіма привілеями, імунітетами і сприянням в такій мірі, в якій вони звичайно надаються співробітникам дипломатичних місій, акредитованих в Україні, і членам їхніх родин, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.