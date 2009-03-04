Єврокомісія хоче посилити санкції проти банків-порушників

Брюссель. 4 березня. УНІАН. Єврокомісія планує запровадити санкції бо банків, які не дотримуватимуться правил.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це йдеться у проекті плану Єврокомісії, якій має бути оприлюднений сьогодні і створений на підставі рекомендацій групи радників Жака де ЛАРОЗЬЄРА.

В плані, зокрема, зазначається, що будь-яке порушення правил діяльності банківського бізнесу не повинно залишитися непоміченим після спалаху останньої економічної кризи, яка продемонструвала недостатність нагляду за багатьма складними фінансовими інструментами.

Єврокомісія, зокрема, зазначає, що планує підготувати пропозиції щодо посилення санкцій у другій половині цього року.

Крім того, Комісія погодилася з пропозицією групи радників щодо необхідності створення механізму раннього попередження будь-яких виявлених небезпечних знаків у фінансовій системі.

“Такий орган матиме гарну можливість визначати системні ризики на європейському рівні і попереджати про них”, - цитує агентство план Єврокомісії.

Єврокомісія також виступає за посилення координації органів нагляду за фінансовими установами країн-членів ЄС.

Конкретні пропозиції, згідно з цим планом, мають бути підготовлені до кінця травня з тим, щоб вони могли бути схвалені на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) наприкінці червня.