Європарламент хоче відкрити законодавчі документи

Брюссель. 12 березня. УНІАН. Європарламент вважає, що всі законодавчі документи в ЄС мають бути відкритими для суспільства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді Майкла КЕШМЕНА (група соціалістичних партій, Великобританія), схваленій 11 березня на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проголосували 439 депутатів, проти – 200, утрималися – 57.

Депутати, зокрема, висловили переконання у тому, що всі документи, що є законодавчими, не повинні утримуватися у секреті від громадян з процедурних мотивів. При цьому, Європарламент вважає за необхідне створити спеціальний веб-сайт, на якому всі документи, що мають на меті зміни до законодавства чи створення нового законодавства, були б доступними для громадськості. Це має стосуватися підготовчих документів, оцінок наслідків запровадження нового законодавства, юридичних висновків до законодавчих пропозицій тощо.

Депутати також визначили, які документи можуть відноситися до обмежених у використанні в ЄС та секретних документів ЄС. До такого роду документів депутати віднесли документи, розкриття яких може завдати шкоди інтересам ЄС, або окремих країн-членів. При цьому, термін секретності не повинен перевищувати 30 років, крім випадків, коли розголошення документів може зашкодити приватному життю окремих громадян.

У доповіді депутати також висловилися за створення міжінституційного реєстру лобістів з оприлюдненням прізвищ, посад та функцій представників лобістських організацій.

Доповіддю передбачається внесення змін до регулювання ЄС від 2001 року про доступ до документів.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань громаднських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту підтримав проект доповіді 17 лютого цього року.