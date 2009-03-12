ЄБРР не боїться дефолту в країнах Східної Європи

Київ. 12 березня. УНІАН. Президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Томас МІРОВ висловив упевненість, що країни Східної Європи уникнуть дефолту за державними зобов`язаннями. Як повідомляє Bloomberg, про це він заявив, виступаючи в Лондонській школі економіки.

«Те, що ми зараз бачимо в деяких країнах Східної Європи, – це сильна рецесія, але не колапс, – сказав Т.МІРОВ. – Проте малювати майбутнє в дуже похмурих фарбах буде великою помилкою. Сьогодні ситуація серйозна, але керована».

За його словами, економіки Східної Європи уникнуть дефолту за своїми боргами й швидко відновляться після світової фінансової кризи. «У Східній Європі є міцна база, яка залишається й яку потрібно захищати, – сказав Т.МІРОВ. – Ми віримо, що Східна Європа вийде з цієї кризи, можливо, в деякій мірі ослабленою, але не розбитою».

На думку президента ЄБРР, Україна викликає сьогодні «найбільшу стурбованість», оскільки вона «зіткнулася з величезною кількістю проблем». Економічні проблеми країни, за словами Т.МІРОВА, посилюються внаслідок політичного протистояння, викликаного боротьбою між прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ щодо економічної політики, що гальмує ухвалення рішень.

Водночас Т.МІРОВ висловив задоволення відновленням співпраці українського уряду і МВФ. У зв`язку з цим він зазначив, що ЄБРР «радують останні заяви про розуміння й повернення делегації МВФ до Києва. Стабільність України надзвичайно важлива для майбутнього всієї Європи».