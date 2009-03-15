В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара з питань інформаційного суспільства та медіа ЄС Вівіанн Редінг

В ході прес-конференції комісар представить доповідь щодо ситуації на європейському ринку телекомунікаційних послуг, в якому, зокрема, будуть дані відповіді на запитання щодо того, як змінився рівень вартості телекомунікаційних послуг для населення за останній рік, як впливає криза на розвиток сектору, чи є прогрес у поширенні широкополосного Інтернету. На сьогодні ринок телекомунційних послуг в ЄС оцінюється в 300 млрд. Євро і створює 2,9% ВВП.

Дата проведення: 25 березня 2009 року Час початку: 11-30