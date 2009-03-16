ЄС пускатиме чиновників з Білорусі до себе ще 9 місяців

Брюссель. 16 березня. УНІАН. ЄС на 9 місяців продовжив мораторій на невидачу віз ряду посадовців Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

Міністри, зокрема, погодилися продовжити дію санкцій у вигляді заборони на видачу віз до ЄС ряду посадовців Білорусі, включаючи Президента країни Олександра ЛУКАШЕНКА, але водночас, призупинили дію санкцій на 9 місяців.

У висновках Ради міністрів відзначаються певні позитивні кроки, здійснені урядом Білорусі на шляху до демократизації країни, однак водночас, висловлюється стурбованість ситуацією із захистом прав людини в Білорусі та останніми випадками порушень прав людини в країні.

У висновках також зазначається, що рішення відносно санкцій може бути переглянуте у будь-який момент.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2008 року Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу на півроку призупинила заборону на видачу віз деяким білоруським посадовцям.

У своїх висновках Рада зазначила, що в цілому обмежувальні заходи щодо Білорусі будуть продовжені ще на рік.

Що ж до тимчасового зняття санкцій з частини білоруських посадовців, то це рішення мало бути переглянуто після завершення піврічного терміну з урахуванням прогресу білоруської влади, зокрема, у реформуванні виборчого законодавства, а також в інших сферах демократизації суспільства.