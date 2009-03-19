Безвізовий режим з ЄС неможливий без посиленнчя безпеки

Брюссель. 19 березня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР наголошує, що безвізовий режим з третіми країнами, в тому числі, з Україною, не може бути запроваджено без посилення безпеки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні в Європейському політичному центрі.

“Мобільність – це бажання жителів країн-сусідів нам цілком зрозуміло. Але мобільність завжди має йти разом з безпекою”, - сказала комісар. Вона зазначила, що в цьому контексті важливу роль гратиме управління кордонами, оскільки ЄС не готовий відкривати свої кордони для злочинних угруповань, які також можуть скористатися перевагами безвізового режиму при його запровадженні.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали діалог про безвізовий режим 29 жовтня 2008 року.