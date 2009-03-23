Комісар ЄС задоволений, що Україна робитиме газовий ринок прозорим

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Україна зобов’язалася імплементувати директиву ЄС щодо організації газового ринку від 2003 року до 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сьогодні на Міжнародній інвестиційній конференції з модернізації української ГТС заявив комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

«Україна взяла на себе зобов’язання імплементувати директиву до 2011 року, що є дуже важливим», - сказав він.

Говорячи в цілому про діяльність газотранспортної системи, комісар ЄС наголосив на тому, що транзит газу має відбуватися за умови забезпечення трьох основних принципів: незалежність оператора з постачання газу, діяльність оператора на комерційній основі і отримання ним прибутку, відповідність тарифів видаткам оператора на утримання газотранспортної системи.

Комісар ЄС також наголосив, що попит на газ в Європі за найоптимістичнішим сценарієм в майбутньому не зменшиться, або й навпаки – збільшиться. Саме тому, зазначив він, Україна залишається дуже важливим партнером ЄС у транзиті газу.

«Можливо, найважливішим партнером», - сказав він.