Україна та ЄС спільно забезпечуватимуть прозорість інвестицій в ГТС

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Україна та ЄС заявили про наміри спільно працювати над забезпеченням прозорості інвестицій в модернізацію української газотранспортної системи та здійсненні реформ газового сектора України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спільній декларації України та ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, підписаній сьогодні в Брюсселі.

У декларації, зокрема, зазначається, що Європейська комісія, уряд України та кредитори співпрацюватимуть у пошуку можливості створення технічної координаційної групи в складі «Нафтогаз України», яка б опікувалася створенням повного бізнес-плану модернізації газотранспортної системи, наступними технічними пропозиціями України щодо розкладу та наслідків роботи з посилення надійності та ефективності газотранспортної системи, наглядати за роботами з модернізації, сприяти підписанню угод на фінансування планів з модернізації з міжнародними та українськими кредиторами та можливими донорами.

При цьому Єврокомісія та міжнародні фінансові інституції заявили про готовність надати технічну допомогу для створення такого підрозділу у складі «Нафтогазу».

Крім того, Єврокомісія розгляне можливість надання допомоги уряду України в практичній реалізації реформ газового ринку.