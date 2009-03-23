Ющенко готовий співпрацювати з Росією в реформуванні енергосектору

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Україна готова співпрацювати з Росією в рамках інвестиційних форумів щодо вдосконалення енергетичного ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, коментуючи на прохання журналістів висловлене представниками Російської Федерації незадоволення тим, що їхню країну не залучили до розробки проекту декларації Міжнародної спільної конференції Україна-ЄС з модернізації газотранспортної системи України.

В.ЮЩЕНКО пояснив, що ця конференція задумувалась ще у 2006 році як діалог між транзитером та отримувачем газу. «Тому сама постановка питання була досить локальною – є стратегічний споживач і є стратегічний транзитер», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Для того, щоб зняти всі загрози і, особливо, байки, які до сьогоднішнього дня ходять про ненадійність ГТС України, якраз для цього і було ініційоване питання перед Європейською комісією, добре розуміючи, що європейські можливості, в тому числі й фінансові, були найбільш доречними для того, щоб провести реформування і оптимізацію ГСТ», - сказав Президент України.

Водночас він підкреслив, що за необхідності діалогу на рівні «виробник, транзитер і споживач» Україна готова до діалогу з Росією в рамках будь-яких інших інвестиційних форумів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на конференції міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив незадоволення проектом підсумкової декларації цього зібрання.

«Будь-яка модернізація української газотранспортної системи без консультацій з Російською Федерацією представляється нерозумною», - сказав російський міністр.

С.ШМАТКО зазначив, що Росія наполягає на тристоронній співпраці при модернізації української ГТС, що має передбачати рівноправне і взаємовигідне партнерство, а також ухвалення рішень на основі консенсусу.

Говорячи про конкретні пункти декларації, які не влаштовують російську сторону, міністр, зокрема, відзначив намір України вступити до Енергетичного співтовариства.

Заявивши про право України приєднуватися до цієї організації, С.ШМАТКО, разом з тим, висловив побоювання, що це може призвести до перегляду тарифів на транзит газу без урахування думки постачальника або до перекладання частини тарифів на плечі постачальника.

Крім того, С.ШМАТКО заявив, що передбачений проектом декларації доступ третіх сторін до підземних сховищ газу може, на думку Росії, сприяти появі посередників на ринку як нових, так і, можливо, старих.

Крім того, за словами російського міністра, передбачена проектом декларації можливість розширення потужностей газотранспортної системи, «не цілком відповідає» намірам і Росії, і ЄС диверсифікувати маршрути постачання газу.

Пізніше, після оголошення церемонії підписання підсумкової декларації конференції російська делегація залишила форум. Представники делегації заявили, що подальший хід розвиток їм нецікавий.