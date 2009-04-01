Чехія припинила видачу робочих віз громадянм України та Молдови

Київ. 1 квітня. УНІАН. Влада Чехії, зважаючи на світову економічну кризу, що продовжується, ухвалила рішення про припинення видачі робочих віз громадянам України, Молдови, В`єтнаму і Монголії, повідомив чеський МЗС.

Про це пише «Газета.ру» з посиланням на Reuters.

“Цей захід стосується віз, які отримують на термін більш як 90 днів з метою трудової діяльності на території Чехії”, - повідомили чеські дипломати.

У листопаді минулого року в Чехії працювати 290 тисяч іноземних робітників.