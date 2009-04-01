Чехія припинила видачу робочих віз громадянм України та Молдови
14:41, 01 квітня 2009Новини ЄС
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Причини невідомі
Київ. 1 квітня. УНІАН. Влада Чехії, зважаючи на світову економічну кризу, що продовжується, ухвалила рішення про припинення видачі робочих віз громадянам України, Молдови, В`єтнаму і Монголії, повідомив чеський МЗС.
Про це пише «Газета.ру» з посиланням на Reuters.
“Цей захід стосується віз, які отримують на термін більш як 90 днів з метою трудової діяльності на території Чехії”, - повідомили чеські дипломати.
У листопаді минулого року в Чехії працювати 290 тисяч іноземних робітників.
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