Лідери ”двадцятки” можуть ввести санкції проти зон ”податкового раю”

Брюссель. 2 квітня. УНІАН. Лідери “великої двадцятки” (G20) готуються схвалити санкції проти територій, що відносяться до “податкового раю”.

Як повідомляє Інтернет-сайт французької “Le Figaro”, про це заявив сьогодні у Лондоні фінансовий секретар Міністерства фінансів Великобританії Стефен ТІММС.

“Прийде час і ми підготуємо перелік країн, які не співпрацюють, що ми обговорюємо зараз – це час публікації такого переліку”, - сказав він.

Водночас, як зазначає видання з посиланням на дипломатичні джерела, питання оприлюднення переліку зон “податкового раю” є дуже складним і багато людей, хотіли б уникнути цього.

к повідомляв УНІАН, Лондоні проходить другий самміт “великої двадцятки”. Однією з ініціатив Великобританії перед цим саммітом було створення “чорного списку” території, які можна віднести до “податкового раю”.

Напередодні самміту прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР висловив переконання, що у випадку створення такого переліку, до нього мають бути також включені три штати США: Делавар, Невада та Вайомінг, а також американські Віргінські острови.

Перший самміт G20 відбувся 14-15 листопада 2008 року у Вашингтоні.