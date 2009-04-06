В МЗС сподіваються, що новий Генсек НАТО на закриє двері

Київ. 6 квітня. УНІАН. В Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що рішення Бухарестського саміту буде ключовим у розбудові відносин України з НАТО при новому Генеральному секретареві Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Ми сподіваємось, що і надалі наша перспектива, чітко задекларована на саміті НАТО (в Бухаресті – УНІАН), залишається ключовою в діалозі між Україною і НАТО», - сказав він.

Він нагадав, що на Бухарестському саміті було визначено, що Україна стане членом НАТО.

Всі інші моменти, за його словами, пов’язані з необхідністю проведення в Україні внутрішніх політичних та економічних реформ.

В.КИРИЛИЧ також нагадав, що в грудні минулого року на засіданні Комісії «Україна-НАТО» було прийнято Річну національну програму.

«Отже, є поставлене завдання, яке необхідно виконувати. Важливо виконувати його успішно і послідовно», - сказав він.

Говорячи про ювілейний саміт глав держав та урядів країн-членів НАТО, який відбувся 3-4 квітня у Франції та Німеччині, В.КИРИЛИЧ відзначив, що лідери Альянсу підтвердили рішення, ухвалені на Бухарестському саміті НАТО про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

За його словами, союзники також підтвердили налаштованість максимально допомагати та підтримувати реформаторські зусилля двох країн, відзначивши важливість успішного проведення політичних та економічних реформ для реалізації євроатлантичних прагнень.

В.КИРИЛИЧ також наголосив, що лідери країн-членів НАТО відзначили важливість продовження діалогу та співробітництва з країнами-партнерами Альянсу, а також підтвердили відданість політиці «відкритих дверей» НАТО для країн, що прагнуть членства в Альянсі.

Крім того, за його словами, лідери Альянсу підкреслили, що виконання Річних національних програм допоможе Україні та Грузії просунутися на шляху таких реформ.

«Лідери НАТО підкреслили, що взаємовигідні відносини між НАТО та Україною продовжать сприяти регіональній та євроатлантичній безпеці, та в цьому зв’язку високо оцінили внесок України у загальну безпеку, включаючи участь у миротворчих операціях під проводом НАТО», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками саміту НАТО країни-члени Альянсу вирішили, що новим Генеральним секретарем стане прем’єр-міністр Данії Андрес Фог РАСМУССЕН..